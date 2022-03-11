Новая стадия террора: Зеленский о похищении мэра Мелитополя

Цитата

"Сегодня в Мелитополе оккупанты захватили мэра города Ивана Федорова. Мэра, который мужественно защищает Украину и людей в своем обществе. Очевидно, это признак слабости захватчиков, они не встретили никакой поддержки на нашей земле, хотя на нее очень рассчитывали. (...) Они не нашли коллаборантов, которые сдали б оккупантам города и власть. Поэтому они перешли к новой стадии террора, когда пытаются физически ликвидировать представителей законной местной украинской власти.

Похищение мэра Мелитополя – это преступление не только против конкретного человека, не только против конкретной общины, не только против Украины. Это преступление против демократии как таковой. Я уверяю, об этом узнают 100% людей во всех демократических странах, действия российских оккупантов будут приравнены к действиям террористов ИГИЛ", — сказал Зеленский.

Напомним

11 марта группа российских оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.