Нова стадія терору: Зеленський про викрадення мера Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав викрадення російськими окупанами мера Мелітополя Івана Федорова новою стадією терору. Про це повідомляє УНН із посиланням на відеозвернення глави держави.
Цитата
"Сьогодні в Мелітополі окупанти захопили мера міста Івана Федорова. Мера, який мужньо захищає Україну та людей у своїй громаді. Очевидно, що це ознака слабкості загарбників, вони не зустріли жодної підтримки на нашій землі, хоча на неї дуже розраховували. (...) Вони не знайшли колаборантів, які здали б окупантам міста і владу. Тому вони перейшли до нової стадії терору, коли намагаються фізично ліквідувати представників законної місцевої української влади.
Захоплення мера Мелітополя – це злочин не тільки проти конкретної людини, не тільки проти конкретної громади, не тільки проти України. Це злочин проти демократії як такої. Я запевняю, про це дізнаються 100% людей у всіх демократичних країнах, дії російських окупантів будуть прирівняні до дій терористів ІДІЛ", — сказав Зеленський.
Нагадаємо
11 березня група російських окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.