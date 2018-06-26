Проливные дожди обрушились на китайские города: десятки тысяч пострадавших

По данным управления гражданской администрации провинции Шаньдун на востоке Китая, около 91 тыс. жителей шести городов этой провинции оказались во власти наводнений, вызванных ливнями, обрушившимися на провинцию с понедельника.

По состоянию на 14:00 вторника в результате проливных дождей пострадали 6800 га сельхозугодий и более 500 домов, нанесенный ими экономический ущерб оценивается в 193 млн юаней (29,5 млн долл. США - ред).

С минувшей субботы сильные ливни обрушились на 15 городов и округов провинции Сычуань на юго-западе Китая, в результате чего из зоны бедствия были эвакуированы более 8800 человек.

Местные правительства принимают разные меры по борьбе с проливными дождями.



Как сообщал УНН, в ведомствах гражданской администрации Гуанси-Чжуанского автономного района заявили, что сильные дожди вызвали наводнения в 14 районах Китая, административно подчиненных 3 городам, бедствие терпят свыше 40 тыс. человек, два человека погибли.