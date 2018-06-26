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Зливи накрили китайські міста: десятки тисяч постраждалих

Зливи накрили китайські міста: десятки тисяч постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Сильні проливні дощі накрили ряд китайських провінцій, в результаті чого постраждали десятки тисяч людей, також завдано великої економічної шкоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

За даними управління цивільної адміністрації провінції Шаньдун на сході Китаю, близько 91 тис. жителів шести міст цієї провінції виявилися у владі повеней, викликаних зливами, що обрушилися на провінцію з понеділка.

Станом на 14:00 вівторка в результаті проливних дощів постраждали 6800 га сільгоспугідь і більше 500 будинків, нанесений ними економічний збиток оцінюється в 193 млн юанів (29,5 млн дол. США - ред).

З минулої суботи сильні зливи обрушилися на 15 міст і округів провінції Сичуань на південному заході Китаю, в результаті чого із зони лиха були евакуйовані понад 8800 чоловік.

Місцеві уряди вживають різних заходів по боротьбі з проливними дощами.

Як повідомляв УНН, в відомствах цивільної адміністрації Гуансі-Чжуанського автономного району заявили, що сильні дощі викликали повені в 14 районах Китаю, адміністративно підпорядкованих 3 містам, лихо терплять понад 40 тис. чоловік, двоє людей загинули.

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