Столкновение автомобилей на Закарпатье: два человека погибли, пятеро ранены

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«В селе Нижняя Апша Тячевского района столкнулись две легковушки. По обновленной информации погибли два человека и травмированы пятеро, в том числе 4 ребенка: 8, 13,14 и 15 лет. 59-летняя женщина скончалась в больнице», - говорится в сообщении ГСЧС.

Согласно информации местных СМИ, столкнулись две легковушки ВАЗ-21099 и ВАЗ-2107. От удара «семерку» выбросило на обочину и перевернуло вверх колесами. Нескольким травмированным пассажирам удалось выбраться из разбитой кабины ВАЗ-2107 только после вмешательства спасателей, которые применили специнструмент. Для того, чтобы деблокировать тело погибшего, спасателям пришлось гидравлическими ножницами рассекать разбитый салон ВАЗ-21099.

Службы полиции сейчас продолжают выяснять причины и обстоятельства аварии.

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