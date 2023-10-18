Зіткнення автомобілів на Закарпатті: двоє людей загинули, п’ятеро поранені

$41.400.00
45.840.00
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 1696 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 8748 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 22748 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 94375 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 167138 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 171664 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 136091 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136862 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87387 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94053 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
55%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 7080 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 11859 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 15836 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 15463 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 11422 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 1718 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 171670 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 232404 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 380810 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 317628 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12737 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17978 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34504 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 31047 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 136093 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Зіткнення автомобілів на Закарпатті: двоє людей загинули, п’ятеро поранені

Київ • УНН

 • 306093 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Тячівському районі Закарпаття сталася автотроща за участю двох легковиків. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, за даними ДСНС, дві людини загинули та травмовано п'ятеро, в тому числі діти, повідомляє УНН.

Зіткнення автомобілів на Закарпатті: двоє людей загинули, п’ятеро поранені

Цитата

«У селі Нижня Апша Тячівського району зіткнулися два легковика. За оновленою інформацією загинуло дві людини та травмовано п'ятеро, у тому числі 4 дитини: 8, 13,14 та 15 років. 59-річна жінка померла у лікарні», - йдеться у повідомлені ДСНС.

Згідно інформації місцевих ЗМІ, зіткнулися два легковика ВАЗ-21099 та ВАЗ-2107. Від удару «сімку» викинуло на узбіччя та перекинуло догори колесами. Декільком травмованим пасажирам вдалося вибратися з потрощеної кабіни ВАЗ-2107 лише після втручання рятувальників, які застосували спецінструмент. Для того, щоб деблокувати тіло загиблого, рятувальникам довелося гідравлічними ножицями розтинати потрощений салон ВАЗ-21099.

Служби поліції наразі продовжують з’ясовувати причини та обставини аварії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Троє людей загинуло через ДТП на Тернопільщині: зіткнулись вантажівка та легковик

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32