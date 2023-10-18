Зіткнення автомобілів на Закарпатті: двоє людей загинули, п’ятеро поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Тячівському районі Закарпаття сталася автотроща за участю двох легковиків. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, за даними ДСНС, дві людини загинули та травмовано п'ятеро, в тому числі діти, повідомляє УНН.
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«У селі Нижня Апша Тячівського району зіткнулися два легковика. За оновленою інформацією загинуло дві людини та травмовано п'ятеро, у тому числі 4 дитини: 8, 13,14 та 15 років. 59-річна жінка померла у лікарні», - йдеться у повідомлені ДСНС.
Згідно інформації місцевих ЗМІ, зіткнулися два легковика ВАЗ-21099 та ВАЗ-2107. Від удару «сімку» викинуло на узбіччя та перекинуло догори колесами. Декільком травмованим пасажирам вдалося вибратися з потрощеної кабіни ВАЗ-2107 лише після втручання рятувальників, які застосували спецінструмент. Для того, щоб деблокувати тіло загиблого, рятувальникам довелося гідравлічними ножицями розтинати потрощений салон ВАЗ-21099.
Служби поліції наразі продовжують з’ясовувати причини та обставини аварії.
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