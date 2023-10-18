Троє людей загинуло через ДТП на Тернопільщині: зіткнулись вантажівка та легковик
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Тернопільській області 17 жовтня ввечері на автодорозі зіткнулись вантажний та легковий автомобілі. Троє людей загинули, ще один травмувався. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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ДТП відбулось поблизу селища Озерна Тернопільського району.
Водій та пасажир, які перебували в легковому авто загинули на місці події. Також загинув пасажир вантажного автомобіля, а водія даного транспортного засобу госпіталізовано до лікарні.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували загиблих, а також не допустили виникнення пожежі на місці ДТП.
Про причини аварії – не повідомляється.
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