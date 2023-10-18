На Київщині водій на BMW наїхав на двох пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В Обухівському районі направлено до лікарні громадян, які постраждали в результаті переходу дороги у невстановленому місці. За даними служби поліції Київщини, наїзд на пішоходів здійснив водій «BMW», передає УНН.
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«ДТП на Обухівщині: постраждали пішоходи. 38-річний водій «BMW» здійснив наїзд на двох громадян, які переходили проїжджу частину в невстановленому місці. В результаті події пішоходів госпіталізували», - повідомляє Поліція Київщини.
Раніше УНН повідомляв, що в результаті ДТП на Київщині були травмовані дві жінки та чотирьохмісячна дитина. Аварія сталась на Київщині в Обухівському районі.
Вчора на Львівщині у ДТП загинули три людини, ще п'ять отримали поранення. За даними рятувальників, поблизу міста Дрогобич на трасі «Трускавець-Львів» відбулось зіткнення двох автомобілів «Toyota Land Cruiser» та «Volkswagen Caddy».