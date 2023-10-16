ДТП на Київщині: травмовані дві жінки та чотирьохмісячна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Дорожньо транспортна пригода за участю двох авітвок “Рено” сталась сьогодні на Київщині в Обухівському районі. В результаті зіткнення постраждало немовля, та дві жінки. Про ДТП повідомили у пресслужбі Нацполіції Київщини, передає УНН.
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“ДТП в Обухівському районі: постраждала 4-місячна дитина ... Госпіталізовано немовля та дві пасажирки, які перебували в автомобілі “Renault Kangoo”,– повідомили у нацполіції регіону.
Деталі
За даними поліцейських, 35-річний кермувальник “Renault Duster” під час повороту ліворуч не надав переваги зустрічному автомобілю “Renault Kangoo”. Через це і відбулась аварія.
Усі постраждалі — пасажири автівки “Renault Kangoo”.
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Ранком УНН писав про ДТП на Харківському шосе у столиці, через яку було ускладнено рух цією дорогою.