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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
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ДТП на Київщині: травмовані дві жінки та чотирьохмісячна дитина

Київ • УНН

 • 355411 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Дорожньо транспортна пригода за участю двох авітвок “Рено” сталась сьогодні на Київщині в Обухівському районі. В результаті зіткнення постраждало немовля, та дві жінки. Про ДТП повідомили у пресслужбі Нацполіції Київщини, передає УНН.

ДТП на Київщині: травмовані дві жінки та чотирьохмісячна дитина

Цитата

“ДТП в Обухівському районі: постраждала 4-місячна дитина ... Госпіталізовано немовля та дві пасажирки, які перебували в автомобілі “Renault Kangoo”,– повідомили у нацполіції регіону.

Деталі

За даними поліцейських, 35-річний кермувальник “Renault Duster” під час повороту ліворуч не надав переваги зустрічному автомобілю “Renault Kangoo”. Через це і відбулась аварія.

Усі постраждалі — пасажири автівки “Renault Kangoo”.

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Нагадаємо

Ранком УНН писав про ДТП на Харківському шосе у столиці, через яку було ускладнено рух цією дорогою.

Українські Національні Новини

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