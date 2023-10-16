ДТП на Киевщине: травмированы две женщины и четырехмесячный ребенок

Цитата

“ДТП в Обуховском районе: пострадал 4-месячный ребенок ... Госпитализированы младенец и две пассажирки, которые находились в автомобиле “Renault Kangoo”,– сообщили в нацполиици региона.

Детали

По данным полицейских, 35-летний водитель “Renault Duster” при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю “Renault Kangoo”. Из-за этого и произошла авария.

Все пострадавшие — пассажиры автомобиля “Renault Kangoo”.

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Напомним

Утром УНН писал о ДТП на Харьковском шоссе в столице, из-за которого было затруднено движение по этой дороге.