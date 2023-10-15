У ДТП на Закарпатті через наїзд п'яного водія загинула 6-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. В Ужгородському районі Закарпатської області поліція затримала п'яного водія, який наїхав на 6-річну дівчинку. Дитина від отриманих померла на місці ДТП. Про це повідомляє поліція Закарпаття, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що 14 жовтня о 16.10 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Тур'я Поляна, в Ужгородському районі. За повідомленням заявників, в аварії постраждала малолітня дитина.
Слідчі та криміналісти Відділення поліції №1 Ужгородського районного управління поліції провели на місці події першочергові заходи та встановили актуальні дані ДТП.
Відомо, що 46-річний водій автомобіля марки «BMW», значно перевищивши безпечну швидкість, не впорався з керуванням та поїхав на узбіччя, яким у той час йшла 6-річна дівчинка. Водій здійснив наїзд на дитину, після чого влетів у паркан будинку.
Від отриманих травм дитина померла на місці події.
Поліцейські встановили, що водій перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Драгер зафіксував 2,13 проміле алкоголю в його крові.
Доповнення
Наразі слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 КПК України та помістити до ізолятора тимчасового тримання.
Кримінальне провадження в поліції відкрито за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілої. У справі тривають першочергові слідчі дії та буде проведено ряд найважливіших експертиз.
Затриманий може провести за ґратами до десяти років, з подальшим оформленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
Нагадаємо
На Харківщині, поблизу села Кицівка, автівка злетіла в кювет, а після наїхала на дерево. В результаті цієї ДТП загинула 8-річна дівчинка, а її мати була травмована.