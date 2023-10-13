ДТП на Харківщині: легковик злетів у кювет, загинула восьмирічна дитина — поліція

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“Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 жовтня о 15:00 на автодорозі Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук поблизу села Кицівка Чугуївського району. 46-річна водійка автомобіля „Hyundai Getz“ не впоралась з керуванням, злетіла в кювет та здійснила наїзд на дерево. Від отриманих тілесних ушкоджень загинула її 8-річна донька. Мати отримала тілесні ушкодження”, — розповіли обставини трагедії у нацполіції.

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Поранену матір доставили до лікарні. Нею опікуються медики.

Обставини ДТП, у якій загинула восьмирічна дитина, з’ясовує поліція.

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Правоохоронці закликають водіїв дотримуватись швидкісного режиму та дистанції на дорозі, особливо за поганих погодних умов. Це дозволить уникнути ДТП, та збереже життя.