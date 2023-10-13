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ДТП на Харківщині: легковик злетів у кювет, загинула восьмирічна дитина — поліція

ДТП на Харківщині: легковик злетів у кювет, загинула восьмирічна дитина — поліція

Київ • УНН

 • 391443 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. На Харківщині, поблизу села Кицівка автівка злетіла в кювет, а після наїхала на дерево. В результаті цієї ДТП загинула 8-річна дівчинка, а її мати була травмована. Про це пише Поліція Харківської області, передає УНН.

Цитата

“Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 жовтня о 15:00 на автодорозі Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук поблизу села Кицівка Чугуївського району. 46-річна водійка автомобіля „Hyundai Getz“ не впоралась з керуванням, злетіла в кювет та здійснила наїзд на дерево. Від отриманих тілесних ушкоджень загинула її 8-річна донька. Мати отримала тілесні ушкодження”, — розповіли обставини трагедії у нацполіції.

Деталі

Поранену матір доставили до лікарні. Нею опікуються медики.

Обставини ДТП, у якій загинула восьмирічна дитина, з’ясовує поліція.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Румунії автобус з 82 українцями потрапив у ДТП: серед постраждалих — діти

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватись швидкісного режиму та дистанції на дорозі, особливо за поганих погодних умов. Це дозволить уникнути ДТП, та збереже життя.

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