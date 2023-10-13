ДТП на Харьковщине: легковушка слетела в кювет, погиб восьмилетний ребенок - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. На Харьковщине, вблизи села Кицевка автомобиль слетел в кювет, а после наехал на дерево. В результате этого ДТП погибла 8-летняя девочка, а ее мать была травмирована. Об этом пишет Полиция Харьковской области, передает УНН.
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“Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 октября в 15:00 на автодороге Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук вблизи села Кицевка Чугуевского района. 46-летняя водитель автомобиля „Hyundai Getz“ не справилась с управлением, слетела в кювет и совершила наезд на дерево. От полученных телесных повреждений погибла её 8-летняя дочь. Мать получила телесные повреждения”, — рассказали обстоятельства трагедии в нацполиции.
Детали
Раненую мать доставили в больницу. Ею занимаются медики.
Обстоятельства ДТП, в котором погиб восьмилетний ребенок, с’выясняет полиция.
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Правоохранители призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, особенно при плохих погодных условиях. Это позволит избежать ДТП, и сохранит жизнь.