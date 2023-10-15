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В ДТП на Закарпатье из-за наезда пьяного водителя погиб 6-летний ребенок

Киев • УНН

 • 402959 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. В Ужгородском районе Закарпатской области полиция задержала пьяного водителя, который наехал на 6-летнюю девочку. Ребенок от полученных скончался на месте ДТП. Об этом сообщает полиция Закарпатья, пишет УНН.

В ДТП на Закарпатье из-за наезда пьяного водителя погиб 6-летний ребенок

Детали 

Отмечается, что 14 октября в 16.10 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Турья Поляна, в Ужгородском районе. По сообщению заявителей, в аварии пострадал малолетний ребенок.

Следователи и криминалисты Отделения полиции №1 Ужгородского районного управления полиции провели на месте происшествия первоочередные мероприятия и установили актуальные данные ДТП.

Известно, что 46-летний водитель автомобиля марки «BMW», значительно превысив безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на обочину, по которой в то время шла 6-летняя девочка. Водитель совершил наезд на ребенка, после чего влетел в забор дома.

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Полицейские установили, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Драгер зафиксировал 2,13 промилле алкоголя в его крови.

Дополнение

Сейчас следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и поместить в изолятор временного содержания.

Уголовное производство в полиции открыто по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшей. По делу продолжаются первоочередные следственные действия и будет проведен ряд важнейших экспертиз.

Задержанный может провести за решеткой до десяти лет, с последующим оформлением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Напомним

На Харьковщине, вблизи села Кицевка, автомобиль слетел в кювет, а после наехал на дерево. В результате этого ДТП погибла 8-летняя девочка, а ее мать была травмирована.

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