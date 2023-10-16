На Харківському шосе у Києві ускладнено рух через ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. На Харківському шосе у столиці ускладнено рух через ДТП, попередили у патрульній поліції Києва у понеділок вранці, пише УНН.
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"Ускладнення руху на Харківському шосе в напрямку Бориспільського шосе, у зв'язку з ДТП перед перехрестям з вулицею Привокзальною", - ідеться у повідомленні.
Патрульна поліція закликала зважати на цю інформацію під час планування поїздки.
Нагадаємо
На Київщині під час руху загорівся автомобіль.