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На Харьковском шоссе в Киеве затруднено движение из-за ДТП

Киев • УНН

 • 547957 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. На Харьковском шоссе в столице затруднено движение из-за ДТП, предупредили в патрульной полиции Киева в понедельник утром, пишет УНН.

На Харьковском шоссе в Киеве затруднено движение из-за ДТП

Детали

"Осложнение движения на Харьковском шоссе в направлении Бориспольского шоссе, в связи с ДТП перед перекрестком с улицей Привокзальной", - говорится в сообщении.

Патрульная полиция призвала учитывать эту информацию при планировании поездки.

Напомним

В Киевской области во время движения загорелся автомобиль.

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