На Харьковском шоссе в Киеве затруднено движение из-за ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. На Харьковском шоссе в столице затруднено движение из-за ДТП, предупредили в патрульной полиции Киева в понедельник утром, пишет УНН.
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"Осложнение движения на Харьковском шоссе в направлении Бориспольского шоссе, в связи с ДТП перед перекрестком с улицей Привокзальной", - говорится в сообщении.
Патрульная полиция призвала учитывать эту информацию при планировании поездки.
Напомним
В Киевской области во время движения загорелся автомобиль.