На Харьковском шоссе в Киеве затруднено движение из-за ДТП

Детали

"Осложнение движения на Харьковском шоссе в направлении Бориспольского шоссе, в связи с ДТП перед перекрестком с улицей Привокзальной", - говорится в сообщении.

Патрульная полиция призвала учитывать эту информацию при планировании поездки.

Напомним

В Киевской области во время движения загорелся автомобиль.