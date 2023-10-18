На Киевщине водитель на BMW наехал на двух пешеходов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Обуховском районе направлены в больницу граждане, которые пострадали в результате перехода дороги в неустановленном месте. По данным службы полиции Киевщины, наезд на пешеходов совершил водитель «BMW», передает УНН.
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«ДТП на Обуховщине: пострадали пешеходы. 38-летний водитель «BMW» совершил наезд на двух граждан, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия пешеходов госпитализировали», - сообщает Полиция Киевщины.
Ранее УНН сообщал, что в результате ДТП на Киевщине были травмированы две женщины и четырехмесячный ребенок. Авария произошла на Киевщине в Обуховском районе.
Вчера на Львовщине в ДТП погибли три человека, еще пять получили ранения. По данным спасателей, вблизи города Дрогобыч на трассе «Трускавец-Львов» произошло столкновение двух автомобилей «Toyota Land Cruiser» и «Volkswagen Caddy».