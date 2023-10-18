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Три человека погибли в ДТП на Тернопольщине: столкнулись грузовик и легковушка

Киев • УНН

 • 263039 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Тернопольской области 17 октября вечером на автодороге столкнулись грузовой и легковой автомобили. Три человека погибли, еще один травмировался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Три человека погибли в ДТП на Тернопольщине: столкнулись грузовик и легковушка

Детали

ДТП произошло вблизи поселка Озерная Тернопольского района.

Водитель и пассажир, которые находились в легковом авто погибли на месте происшествия. Также погиб пассажир грузового автомобиля, а водитель данного транспортного средства госпитализирован в больницу.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали погибших, а также не допустили возникновения пожара на месте ДТП.

О причинах аварии – не сообщается.

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