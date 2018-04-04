Сорван рекордный джекпот лотереи "Спортпрогноз"

Победитель правильно спрогнозировал результаты 12 футбольных матчей, которые были в программе розыгрыша. Выигрышную ставку победитель сделал 29 марта в житомирском магазине "Спортлига" по адресу: ул.Лятошинського, 13.

"Ставка обошлась прогнозисту в 540 гривен", - рассказали в "М.С.Л.", напомнив, что минимальная ставка в лотерее "Спортпрогноз" составляет всего 5 грн.