Зірвано рекордний джекпот лотереї "Спортпрогноз"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Гравець з Житомира зірвав рекордний в історії лотереї ТОТО "Спортпрогноз" джекпот обсягом у 500 тисяч гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Переможець правильно спрогнозував результати 12 футбольних матчів, які були у програмі розіграшу. Виграшну ставку переможець зробив 29 березня у житомирському магазині "Спортліга" за адресою: вул.Лятошинського, 13.
"Ставка обійшлася прогнозисту в 540 гривень", - розповіли в "М.С.Л.", нагадавши, що мінімальна ставка в лотереї "Спортпрогноз" становить всього 5 грн.