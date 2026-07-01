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Зинченко свободным агентом покинул "Аякс"

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Александр Зинченко покинул "Аякс" после окончания контракта 30 июня. Украинец сыграл всего 25 минут, после чего получил травму и выбыл до конца сезона.

Зинченко свободным агентом покинул "Аякс"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в статусе свободного агента покинул амстердамский «Аякс», за который сыграл 25 минут, после чего получил травму и выбыл до конца сезона. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

Детали

«Аякс» подтверждает, что Витезслав Ярош, Такехиро Томиясу и Александр Зинченко покинут клуб после окончания срока действия их контрактов 30 июня, после завершения сезона 2025/26. Мы хотим поблагодарить Витезслава, Такехиро и Александра за их преданность и вклад в развитие клуба и пожелать им только успехов на следующем этапе их карьеры

 - заявили в клубе в соцсети Х.

Зинченко в Instagram выразил благодарность клубу и игрокам «за теплый прием и поддержку, которую получил в течение пребывания в клубе.

От всего сердца желаю всего наилучшего всем в клубе и вокруг него - добавил Зинченко.

Дополнение

Зинченко перешел в зимнее межсезонье из лондонского «Арсенала» в амстердамский «Аякс» за 1,5 млн долларов. В феврале футболист сборной Украины дебютировал в составе «Аякса», выйдя на замену вместо Оуэна Вейндала на заключительные 15 минут против «АЗ».

14 февраля Зинченко вышел в старте «Аякса» на домашнюю игру против «Ситтарда», однако уже на 3-й минуте матча получил травму колена, которую нанес нападающий команды гостей Димитриос Лимниос. Зинченко был заменен на 6-й минуте, а его команда одержала победу 4:1.

Впоследствии стало известно, что футболист выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

Сейчас неизвестно, где игрок продолжит карьеру, однако житомирское «Полесье» в шутливой форме отреагировало на уход Зинченко из амстердамского клуба, написав: «Ну что, сынок, пора домой?» (отсылка к разговору президента «Динамо» Игоря Суркиса с Андреем Ярмоленко, когда вингер возвращался в столичный клуб - ред.).

Также аккаунт «Полесья» «подколол» жену футболиста Владу Седан, написав: «Житомир – не Лондон, конечно, но у нас есть ТЦ «Глобал». Да и до Казатина ближе будет».

В одном из интервью Зинченко забыл, откуда его жена родом и сказал, что она из Казатина.

Сама же Седан заявляла, что она из Винницы: «Я никогда в жизни не была в Казатине. Неправда. Поезд «Винница - Киев», на котором я ездила в студенческие годы, всегда останавливался в Казатине. Кроме вокзала, я в Казатине больше ничего не видела».

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Павел Башинский

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