Гравець збірної України Зінченко вибув до кінця сезону через травму коліна
Київ • УНН
Півзахисник "Аяксу" Олександр Зінченко отримав травму коліна в матчі проти "Сіттарда". Йому потрібна операція та тривала реабілітація, що виключає його участь у поточному сезоні.
Півзахисник збірної України та амстердамського "Аяксу" Олександр Зінченко вибув до кінця сезону через травму коліна, якої гравець зазнав у матчі чемпіонату Нідерландів проти "Сіттарда". Про це повідомляє пресслужба "Аяксу", передає УНН.
Олександр Зінченко вибув з гри на тривалий період. Захисник отримав травму коліна минулими вихідними на початку домашнього матчу з "Фортуною Сіттард" на стадіоні "Йохан Кройфф Арена
У клубі додали, що обстеження в лікарні показало, що необхідна операція.
Вона відбудеться найближчим часом. Після цього 29-річному гравцю збірної України належить тривалий період реабілітації, а це означає, що він більше не гратиме цього сезону
В Українській асоціації футболу побажали Олександру швидкого і якісного відновлення.
Доповнення
Зінченко перейшов у зимове міжсезоння з лондонського "Арсеналу" до амстердамського "Аяксу" за 1,5 млн доларів. У лютому футболіст збірної України дебютував у складі "Аяксу", вийшовши на заміну замість Оуена Вейндала на заключні 15 хвилин проти "АЗ".
У суботу, 14 лютого, Зінченко вийшов у старті "Аякса" на домашню гру проти "Сіттарда", проте вже на 3 хвилині матчу зазнав травми коліна, яку наніс нападник команди гостей Дімітріос Лімніос. Зінченко був замінений на 6 хвилині, а його команда здобула перемогу 4:1.
