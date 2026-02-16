Гравець збірної України Зінченко вибув до кінця сезону через травму коліна

$43.100.11
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
13:44 • 12417 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57 • 14480 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 32554 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 22426 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 27490 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 34040 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 36693 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 75148 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 49164 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto16 лютого, 06:36 • 26647 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo16 лютого, 07:18 • 24387 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo16 лютого, 08:28 • 22085 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 10928 перегляди
Україну накриє похолодання після короткого перепочинку від снігопадів: де морози будуть найміцнішіPhoto13:28 • 14966 перегляди
Публікації
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto14:10 • 7482 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 124979 перегляди
УНН Lite
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 10992 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 24824 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 28685 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 36575 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 34734 перегляди
Гравець збірної України Зінченко вибув до кінця сезону через травму коліна

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Півзахисник "Аяксу" Олександр Зінченко отримав травму коліна в матчі проти "Сіттарда". Йому потрібна операція та тривала реабілітація, що виключає його участь у поточному сезоні.

Гравець збірної України Зінченко вибув до кінця сезону через травму коліна

Півзахисник збірної України та амстердамського "Аяксу" Олександр Зінченко вибув до кінця сезону через травму коліна, якої гравець зазнав у матчі чемпіонату Нідерландів проти "Сіттарда". Про це повідомляє пресслужба "Аяксу", передає УНН

Олександр Зінченко вибув з гри на тривалий період. Захисник отримав травму коліна минулими вихідними на початку домашнього матчу з "Фортуною Сіттард" на стадіоні "Йохан Кройфф Арена 

- йдеться в заяві клубу. 

У клубі додали, що обстеження в лікарні показало, що необхідна операція. 

Вона відбудеться найближчим часом. Після цього 29-річному гравцю збірної України належить тривалий період реабілітації, а це означає, що він більше не гратиме цього сезону 

- зазначили в “Аяксі”.

В Українській асоціації футболу побажали Олександру швидкого і якісного відновлення. 

Доповнення

Зінченко перейшов у зимове міжсезоння з лондонського "Арсеналу" до амстердамського "Аяксу" за 1,5 млн доларів. У лютому футболіст збірної України дебютував у складі "Аяксу", вийшовши на заміну замість Оуена Вейндала на заключні 15 хвилин проти "АЗ". 

У суботу, 14 лютого, Зінченко вийшов у старті "Аякса" на домашню гру проти "Сіттарда", проте вже на 3 хвилині матчу зазнав травми коліна, яку наніс нападник команди гостей Дімітріос Лімніос. Зінченко був замінений на 6 хвилині, а його команда здобула перемогу 4:1. 

Офіційно: Олександр Зінченко став гравцем амстердамського "Аякса"01.02.26, 23:31 • 5007 переглядiв

Павло Башинський

