14:18 • 2898 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 12648 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 14666 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 32814 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 22551 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 27526 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34057 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 36706 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 75214 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 49171 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
Графики отключений электроэнергии
Игрок сборной Украины Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Полузащитник "Аякса" Александр Зинченко получил травму колена в матче против "Ситтарда". Ему потребуется операция и длительная реабилитация, что исключает его участие в текущем сезоне.

Игрок сборной Украины Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Полузащитник сборной Украины и амстердамского "Аякса" Александр Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы колена, которую игрок получил в матче чемпионата Нидерландов против "Ситтарда". Об этом сообщает пресс-служба "Аякса", передает УНН

Александр Зинченко выбыл из игры на длительный период. Защитник получил травму колена в минувшие выходные в начале домашнего матча с "Фортуной Ситтард" на стадионе "Йохан Кройфф Арена 

- говорится в заявлении клуба. 

В клубе добавили, что обследование в больнице показало, что необходима операция. 

Она состоится в ближайшее время. После этого 29-летнему игроку сборной Украины предстоит длительный период реабилитации, а это означает, что он больше не будет играть в этом сезоне 

- отметили в "Аяксе".

В Украинской ассоциации футбола пожелали Александру быстрого и качественного восстановления. 

Дополнение

Зинченко перешел в зимнее межсезонье из лондонского "Арсенала" в амстердамский "Аякс" за 1,5 млн долларов. В феврале футболист сборной Украины дебютировал в составе "Аякса", выйдя на замену вместо Оуэна Вейндала на заключительные 15 минут против "АЗ". 

В субботу, 14 февраля, Зинченко вышел в старте "Аякса" на домашнюю игру против "Ситтарда", однако уже на 3 минуте матча получил травму колена, которую нанес нападающий команды гостей Димитриос Лимниос. Зинченко был заменен на 6 минуте, а его команда одержала победу 4:1. 

Официально: Александр Зинченко стал игроком амстердамского «Аякса»01.02.26, 23:31 • 5007 просмотров

Павел Башинский

