Игрок сборной Украины Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы колена
Киев • УНН
Полузащитник "Аякса" Александр Зинченко получил травму колена в матче против "Ситтарда". Ему потребуется операция и длительная реабилитация, что исключает его участие в текущем сезоне.
Полузащитник сборной Украины и амстердамского "Аякса" Александр Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы колена, которую игрок получил в матче чемпионата Нидерландов против "Ситтарда". Об этом сообщает пресс-служба "Аякса", передает УНН.
Александр Зинченко выбыл из игры на длительный период. Защитник получил травму колена в минувшие выходные в начале домашнего матча с "Фортуной Ситтард" на стадионе "Йохан Кройфф Арена
В клубе добавили, что обследование в больнице показало, что необходима операция.
Она состоится в ближайшее время. После этого 29-летнему игроку сборной Украины предстоит длительный период реабилитации, а это означает, что он больше не будет играть в этом сезоне
В Украинской ассоциации футбола пожелали Александру быстрого и качественного восстановления.
Дополнение
Зинченко перешел в зимнее межсезонье из лондонского "Арсенала" в амстердамский "Аякс" за 1,5 млн долларов. В феврале футболист сборной Украины дебютировал в составе "Аякса", выйдя на замену вместо Оуэна Вейндала на заключительные 15 минут против "АЗ".
В субботу, 14 февраля, Зинченко вышел в старте "Аякса" на домашнюю игру против "Ситтарда", однако уже на 3 минуте матча получил травму колена, которую нанес нападающий команды гостей Димитриос Лимниос. Зинченко был заменен на 6 минуте, а его команда одержала победу 4:1.
