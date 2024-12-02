"Зимова єПідтримка": за первые сутки подали более 2,5 млн заявок

За первые сутки действия государственной программы "Зимова єПідтримка" более 2,5 миллиона граждан подали заявки на получение единовременного пособия в размере 1000 гривен. Среди них 64% составляют женщины, а 36% – мужчины. Также более 551 тысячи заявок было подано для получения выплаты на детей. Об этом пишет министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По словам Федорова, 2 500 000+ заявок за сутки — абсолютный рекорд для цифровых сервисов. "Зимова єПідтримка" стала самой массовой онлайн-услугой в мире. Из этого количества более 551 тысячи заявлений подали на детей. Большинство пользователей-женщины (64%), а мужчины-36%. Средний возраст тех, кто воспользовался программой, — от 30 до 40 лет.

"Супер нагрузки, кстати, выдержали, действие работает стабильно. Работу над ошибками после Нацотбора провели", — добавил Федоров.

Поддержка украинцев в зимний период

Программа "Зимова єПідтримка" рассчитана на всех украинцев, находящихся на территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Помощь оказывается и детям. Средства можно использовать на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, книг, медицинских услуг, а также на транспорт, образование, мобильную связь или благотворительность. Кроме того, украинцы могут направить полученные средства на поддержку ВСУ через благотворительные фонды.

Когда и как получить выплату?

Программа продлится с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Заявки на участие в программе принимаются по трем основным каналам:

- Дія: подача заявок стартовала 1 декабря 2024 года.

- Укрпочта: получение средств начнется 4 декабря для пенсионеров и других категорий, которые получают соцвыплаты через Укрпочту.

- Банки-партнеры: Заявки будут приниматься с 10 декабря.

Как подать заявку через "Дію"?

1. обновите или установите мобильное приложение "Дія".

2. в разделе "Сервисы" выберите "Зимова єПідтримка.

3. ознакомьтесь с условиями программы и выберите получателя (на себя или ребенка).

4. выберите карту для зачисления средств. Если нет соответствующей карты, можно оформить ее в одном из банков-партнеров.

5. подтвердите данные и подайте заявку. Средства поступят на карту в течение 10 рабочих дней.

Подача заявок через банки

С 10 декабря заявку можно подать в отделении банков-партнеров. Это относится к гражданам, которые не пользуются "Дією" или имеют особый статус (например, из-за религиозных убеждений или возраста). Для этого необходимо предоставить паспорт, РНОКПП, свидетельство о рождении (для детей) или документы, подтверждающие опеку.

Выплаты через "Укрпочту"

Выплата через Укрпочту автоматически будет начисляться пенсионерам, людям с инвалидностью и другим категориям, которые получают соцвыплаты через это учреждение. О начислении помощи работники Укрпочты сообщат при выплате пенсий или социальной помощи.

Полученные средства через "Укрпочту" необходимо использовать до 28 февраля 2025 года, а выплаты на карты – до 31 декабря 2025 года.

Напомним

Первый вице-премьер-министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказала из каких средств финансируется программа "Зимова єПідтримка". Она отметила, что финансирование программы будет происходить из средств, которые были заложены в бюджете 2024 года.