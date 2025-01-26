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Зимняя погода в Украине: где сегодня теплее всего и чего ждать

Киев  •  УНН

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26 января в Украине ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +3°C до +11°C, теплее всего будет в Крыму и на западе страны.

Украинцы 26 января могут рассчитывать на приятную зимнюю погоду. В большинстве регионов страны ожидается облачность с прояснениями без дождей или снега. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Температура воздуха останется достаточно комфортной для этого времени года. В столице термометры покажут от +6 до +8°C, во Львове - еще теплее, от +8 до +10°C. Подобная картина и в Днепре, Одессе, Донецке и Мелитополе -  средние значения днем составят +5..+8°C. В восточных городах, таких как Харьков и Луганск, немного прохладнее, но все равно приятно, от +3 до +5°C. Самые высокие температуры сегодня на Крымском полуострове: в Симферополе ожидается +9..+11°C. 

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Средняя температура по стране составит комфортные +4..+6°C, что снова подтверждает аномально теплую зиму этого года. Хотя день обещает оставаться сухим, стоит иметь под рукой теплую одежду, ведь ветер может добавить ощущение прохлады.

Воспользуйтесь этой возможностью для прогулок или активного отдыха, ведь такой приятный зимний день вдохновляет!

Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и туман 22 января22.01.25, 08:14 • 38210 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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