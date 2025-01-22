Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и туман 22 января

22 января в Украине будет облачная погода. В западных областях местами туман. Температура воздуха существенно не изменится. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

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По прогнозам синоптиков, в среду, 22 января, в Украине будет пасмурно, местами - с прояснениями.

Столбики термометров покажут в большинстве областей от 0° до +5°, лишь на юге будет немного теплее - до +6°...+8°. Местами на западе, севере и юге пройдут небольшие дожди и мокрый снег, но снежный покров не образуется - снег будет таять благодаря плюсовой температуре.

В Киевской области и в столице днем местами небольшой дождь со снегом.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем от 2° тепла до 3° мороза; в Киеве в течение суток 0-2° тепла.