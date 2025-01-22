Погода в Україні: де очікувати мокрий сніг та туман 22 січня

22 січня в Україні буде хмарна погода. У західних областях місцями туман. Температура повітря суттєво не зміниться. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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За прогнозами синоптиків, у середу, 22 січня, в Україні буде похмуро, місцями - з проясненнями.

Стовпчики термометрів покажуть у більшості областей від 0° до +5°, лише на півдні буде трохи тепліше - до +6°...+8°. Місцями на заході, півночі та півдні пройдуть невеликі дощі та мокрий сніг, але сніговий покрив не утвориться - сніг танутиме завдяки плюсовій температурі.

На Київщині та в столиці вдень подекуди невеликий дощ зі снігом.

Вітер південно-східний , 5-10 м/с.

Температура вдень від 2° тепла до 3° морозу; у Києві протягом доби 0-2° тепла.