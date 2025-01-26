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Зимова погода в Україні: де сьогодні найтепліше і чого чекати

Зимова погода в Україні: де сьогодні найтепліше і чого чекати

Київ • УНН

 • 66083 перегляди

26 січня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температура повітря коливатиметься від +3°C до +11°C, найтепліше буде в Криму та на заході країни.

Українці 26 січня можуть розраховувати на приємну зимову погоду. У більшості регіонів країни очікується хмарність із проясненнями без дощів чи снігу. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

Температура повітря залишиться досить комфортною для цієї пори року. У столиці термометри покажуть від +6 до +8°C, у Львові – ще тепліше, від +8 до +10°C. Подібна картина й у Дніпрі, Одесі, Донецьку та Мелітополі –  середні значення вдень складуть +5..+8°C. У східних містах, таких як Харків та Луганськ, трохи прохолодніше, але все одно приємно, від +3 до +5°C. Найвищі температури сьогодні на Кримському півострові: у Сімферополі очікується +9..+11°C. 

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Середня температура по країні становитиме комфортні +4..+6°C, що знову підтверджує аномально теплу зиму цього року. Хоча день обіцяє залишатися сухим, варто мати під рукою теплий одяг, адже вітер може додати відчуття прохолоди.

Скористайтеся цією нагодою для прогулянок або активного відпочинку, адже такий приємний зимовий день надихає!

Погода в Україні: де очікувати мокрий сніг та туман 22 січня22.01.25, 08:14 • 38919 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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