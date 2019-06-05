"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о непогоде
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий - с грозами, градом и шквалами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"5 июня днем в большинстве областей грозы, в отдельных районах (кроме северных и восточных областей) град и шквалы 15-20 м/с, в южных и центральных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
Напомним, 5 июня в Украине грозовые дожди и жара.
Добавим, синоптики дали прогноз погоды на выходные.