"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о непогоде

"5 июня днем в большинстве областей грозы, в отдельных районах (кроме северных и восточных областей) град и шквалы 15-20 м/с, в южных и центральных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Напомним, 5 июня в Украине грозовые дожди и жара.

Добавим, синоптики дали прогноз погоды на выходные.