"Жовтий" рівень небезпеки: українців попередили про негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Українців попередили про погіршення погодних умов - з грозами, градом і шквалами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"5 червня вдень в більшості областей грози, в окремих районах (крім північних та східних областей) град та шквали 15-20 м/с, у південних та центральних областях місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Нагадаємо, 5 червня в Україні грозові дощі та спека.
Додамо, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.