Желтая карточка за язык: УАФ провела проверку, результаты уже в омбудсмена

Что произошло

По итогам матча 15-го тура УПЛ бывший главный тренер львовян Виталий Шумский пожаловался, что получил желтую карточку якобы за просьбу к четвертому арбитру Николаю Кривоносову разговаривать на украинском языке.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень направил письмо председателю Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко по языковому инциденту.

Реакция УАФ

"Уполномоченному по защите государственного языка для рассмотрения и принятия решения в пределах компетенции были переданы материалы проверки, проведенной Комитетом по этике и честной игры УАФ, инцидента, который имел место во время матча 15-го тура Украинской Премьер-лиги ФК "Львов" (Львов) - ФК "Колос" (Ковалевка) при участии уже экс-тренера львовян Виталия Шумского и четвертого арбитра матча Николая Кривоносова", - говорится в сообщении.

"По результатам проверки, проведенной Комитетом по этике и честной игры УАФ, было установлено, что четвертый арбитр матча действительно не общался на государственном языке в соответствии с требованиями ст.34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Ему и организаторам соревнований Комитет вынес предупреждение и напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения требований ст.34 языкового закона", - говорится в материалах проверки.

В то же время, по информации УАФ, "единственным и непосредственным основанием предупреждения главного тренера ФК "Львов" Виталия Шумского было систематическое проявление несогласия с решением бригады арбитров матча, что является нарушением правил игры IFAB".

Так, результаты проверки Кременю передали на мероприятии, которое собрали в Доме футбола. Там состоялась встреча президента УАФ, члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко и языкового омбудсмена.

"Участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве в вопросе соблюдения закона о функционировании государственного языка на футбольных мероприятиях, которые проходят под эгидой Украинской ассоциации футбола", - указали в пресс-службе.

В УАФ сообщили, что ранее информировали всех коллективных членов ассоциации о необходимости использования государственного языка на спортивных мероприятиях. В соответствии с рекомендациями Уполномоченного, УАФ повторно обратилась к Украинской Премьер-лиге, Профессиональной футбольной лиге Украины, Ассоциации футзала Украины и Комитету арбитров с очередным разъяснением о необходимости соблюдения требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и обязанности использования государственного языка в сфере спорта.

Справка

В соответствии со статьей 34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке. Государственным языком выполняются информационные и другие объявления во время проведения спортивного мероприятия, изготавливаются входные билеты и другая информационная продукция о спортивных соревнованиях. Во время международных мероприятий объявления, надписи на входных билетах и другая информационная продукция могут также дублироваться на других языках.