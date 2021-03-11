Жовта картка за мову: УАФ провела перевірку, результати вже в омбудсмена

Що сталося

За підсумками матчу 15-го туру УПЛ колишній головний тренер львів'ян Віталій Шумський поскаржився, що отримав жовту картку нібито за прохання до четвертого арбітра Миколи Кривоносова розмовляти українською мовою.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь направив листа до голови Української асоціації футболу Андрія Павелка щодо мовного інциденту.

Реакція УАФ

"Уповноваженому із захисту державної мови для розгляду і прийняття рішення в межах компетенції були передані матеріали перевірки, проведеної Комітетом з етики і чесної гри УАФ, інциденту, який мав місце під час матчу 15-го туру Української Прем’єр-ліги ФК “Львів” (Львів) - ФК “Колос” (Ковалівка) за участі вже екс-тренера львів’ян Віталія Шумського та четвертого арбітра матчу Миколи Кривоносова", - йдеться у повідомленні.

"За результатами перевірки, проведеної Комітетом з етики та чесної гри УАФ, було встановлено, що четвертий арбітр матчу дійсно не спілкувався державною мовою відповідно до вимог ст.34 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Йому та організаторам змагань Комітет виніс попередження та нагадав про необхідність неухильного дотримання вимог ст.34 мовного закону”, - йдеться у матеріалах перевірки.

У той же час, за інформацією УАФ, “єдиною й безпосередньою підставою попередження головного тренера ФК “Львів” Віталія Шумського був систематичний вияв незгоди з рішенням бригади арбітрів матчу, що є порушенням правил гри IFAB”.

Так, результати перевірки Кременю передали на заході, який зібрали у Будинку футболу. Там відбулась зустріч президента УАФ, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка та мовного омбудсмена.

"Учасники зустрічі домовились про подальшу співпрацю в питанні дотримання закону про функціонування державної мови на футбольних заходах, які відбуваються під егідою Української асоціації футболу", - вказали у пресслужбі.

В УАФ повідомили, що раніше інформували всіх колективних членів асоціації щодо необхідності використання державної мови на спортивних заходах. Відповідно до рекомендацій Уповноваженого, УАФ повторно звернулась до Української Прем’єр-ліги, Професіональної футбольної ліги України, Асоціації футзалу України та Комітету арбітрів із черговим роз'ясненням щодо необхідності дотримання вимог Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” та обов'язковості використання державної мови у сфері спорту.

Довідково

Відповідно до статті 34 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, спортивні заходи, у тому числі міжнародні, проводяться в Україні державною мовою. Державною мовою виконуються інформаційні та інші оголошення під час проведення спортивного заходу, виготовляються вхідні квитки та інша інформаційна продукція про спортивні змагання. Під час міжнародних заходів оголошення, написи на вхідних квитках та інша інформаційна продукція можуть також дублюватися іншими мовами.