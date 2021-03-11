Жовта картка за мову: УАФ провела перевірку, результати вже в омбудсмена

ukru
21:00 • 33443 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 72415 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 59599 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 101095 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 68385 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 97699 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116670 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144751 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184229 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312266 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 104148 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 102056 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105685 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101307 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 97218 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 60609 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312265 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246253 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339913 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333347 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64588 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110200 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110982 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107938 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121369 перегляди
Актуальне
Жовта картка за мову: УАФ провела перевірку, результати вже в омбудсмена

Жовта картка за мову: УАФ провела перевірку, результати вже в омбудсмена

Київ • УНН

 • 12295 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Українська асоціація футболу передала Уповноваженому із захисту державної мови Тарасу Кременю результати перевірки мовного інциденту, який стався під час футбольного матчу 15-го туру Української Прем’єр-ліги ФК “Львів” (Львів) - ФК “Колос” (Ковалівка), якою встановлено, що один з арбітрів матчу не спілкувався державною мовою. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

Що сталося

За підсумками матчу 15-го туру УПЛ колишній головний тренер львів'ян Віталій Шумський поскаржився, що отримав жовту картку нібито за прохання до четвертого арбітра Миколи Кривоносова розмовляти українською мовою.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь направив листа до голови Української асоціації футболу Андрія Павелка щодо мовного інциденту.

Реакція УАФ

"Уповноваженому із захисту державної мови для розгляду і прийняття рішення в межах компетенції були передані матеріали перевірки, проведеної Комітетом з етики і чесної гри УАФ, інциденту, який мав місце під час матчу 15-го туру Української Прем’єр-ліги ФК “Львів” (Львів) - ФК “Колос” (Ковалівка) за участі вже екс-тренера львів’ян Віталія Шумського та четвертого арбітра матчу Миколи Кривоносова", - йдеться у повідомленні.

"За результатами перевірки, проведеної Комітетом з етики та чесної гри УАФ, було встановлено, що четвертий арбітр матчу дійсно не спілкувався державною мовою відповідно до вимог ст.34 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Йому та організаторам змагань Комітет виніс попередження та нагадав про необхідність неухильного дотримання вимог ст.34 мовного закону”, - йдеться у матеріалах перевірки.

У той же час, за інформацією УАФ, “єдиною й безпосередньою підставою попередження головного тренера ФК “Львів” Віталія Шумського був систематичний вияв незгоди з рішенням бригади арбітрів матчу, що є порушенням правил гри IFAB”.

Так, результати перевірки Кременю передали на заході, який зібрали у Будинку футболу. Там відбулась зустріч президента УАФ, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка та мовного омбудсмена. 

"Учасники зустрічі домовились про подальшу співпрацю в питанні дотримання закону про функціонування державної мови на футбольних заходах, які відбуваються під егідою Української асоціації футболу", - вказали у пресслужбі.

В УАФ повідомили, що раніше інформували всіх колективних членів асоціації щодо необхідності використання державної мови на спортивних заходах. Відповідно до рекомендацій Уповноваженого, УАФ повторно звернулась до Української Прем’єр-ліги, Професіональної футбольної ліги України, Асоціації футзалу України та Комітету арбітрів із черговим роз'ясненням щодо необхідності дотримання вимог Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” та обов'язковості використання державної мови у сфері спорту.

Довідково

Відповідно до статті 34 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, спортивні заходи, у тому числі міжнародні, проводяться в Україні державною мовою. Державною мовою виконуються інформаційні та інші оголошення під час проведення спортивного заходу, виготовляються вхідні квитки та інша інформаційна продукція про спортивні змагання. Під час міжнародних заходів оголошення, написи на вхідних квитках та інша інформаційна продукція можуть також дублюватися іншими мовами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79