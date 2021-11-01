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Жестокая драка на матче "Динамо" - "Александрия": еще двум участникам сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 21257 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Киеве полиция объявила о подозрении еще двум участникам хулиганских действий на НСК "Олимпийский“ во время матча матчи ”Динамо“  — ”Александрия". Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.

Жестокая драка на матче "Динамо" - "Александрия": еще двум участникам сообщили о подозрении

Цитата

“По согласованию с Печерской окружной прокуратурой следователи сообщили о подозрении еще двум участникам. Это — уроженец Киевской области, 2000 года рождения, и киевлянин, 1999 года рождения”, — говорится в сообщении.

Контекст

20 сентября на НСК "Олимпийский" во время футбольного матча один из болельщиков сделал замечание компании ребят о прекращении использования файеров, однако на замечание они не отреагировали и перелезли через забор в другой сектор, где устроили драку.

В результате происшествия четверо человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и обратились с соответствующими заявлениями в Печерское управление полиции. По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Накануне следователи установили двух лиц, причастных к противоправным действиям и сообщили им о подозрении. Ими оказались киевляне, 1996 и 1993 годов рождения.

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