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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Жорстока бійка на матчі "Динамо" - "Олександрія": ще двом учасникам повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 21257 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Києві поліція оголосила про підозру ще двом учасникам хуліганських дій на НСК “Олімпійський” під час матчу матчі “Динамо” — “Олександрія”. Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, передає УНН.

Жорстока бійка на матчі "Динамо" - "Олександрія": ще двом учасникам повідомили про підозру

Цитата

“За погодженням із Печерською окружною прокуратурою слідчі повідомили про підозру ще двом учасникам. Це — уродженець Київської області, 2000 року народження, та киянин, 1999 року народження”, — йдеться в повідомленні.

Контекст

20 вересня на НСК “Олімпійський” під час футбольного матчу один із вболівальників зробив зауваження компанії хлопців щодо припинення використання файєрів, однак на зауваження вони не відреагували та перелізли через паркан до іншого сектору, де влаштували бійку.

Внаслідок події четверо осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та звернулися із відповідними заявами до Печерського управління поліції. За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Напередодні слідчі встановили двох осіб, причетних до протиправних дій та повідомили їм про підозру. Ними виявились кияни, 1996 та 1993 років народження.

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