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Матч "Динамо" - "Олександрія": фани столичного клубу влаштували жорстку бійку, фото та відео відправили поліції

Київ • УНН

 • 27932 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Києві під час футбольного матчу “Динамо” — “Олександрія” на трибунах між фанами та уболівальниками сталася сутичка. Столичний клуб зробив заяву і запевнив, що фото та відео сутичок вже направили правоохоронцям. Про це повідомили в пресслужбі ФК “Динамо”, передає УНН.

Цитата

"... клуб з’ясував, що під час проведення матчу близько 19.45 організована багаточисельна група осіб, які перебували у фанатському секторі №41 "Динамо", запалила піротехнічні засоби. Уболівальники сусіднього сектору зробили їм правомірні усні зауваження про те, що такі їхні дії завдають шкоду та створюють дискомфорт дітям та іншим глядачам у секторі №37. У відповідь на таке прохання мала місце агресивна, неадекватна реакція з боку представників фанатського угруповання. Вона проявилася у вчиненні фізичного насильства над деякими глядачами, їх побитті групою осіб на очах у багаточисельної аудиторії матчу, в т.ч. телеглядачів», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Лише після втручання поліції це правопорушення було припинено. Окремі особи ідентифіковані та затримані для складання процесуальних документів.

У "Динамо" повідомили, що зазначені хуліганські дії порушників Закону чітко зафіксовані технічними засобами служб арени, усі фото та відеоматеріали спрямовані керівництвом ДП НСК "Олімпійський" до ГУНП у Києві для вирішення питання про порушення кримінального провадження за ст. 296 КК України.

"Сподіваємося, що органи правопорядку дадуть належну правову оцінку агресивним діям винних осіб та притягнуть їх до кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

ФК "Динамо" чітко зазначає свою непохитну позицію щодо неприпустимості будь-яких проявів насильства на стадіоні і невідворотності покарання порушників Закону. Зі свого боку ми гарантуємо всебічне сприяння органам слідства при розслідуванні кримінального провадження", - йдеться у заяві.

Нагадаємо

У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом бійки футболістів під час матчу.

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