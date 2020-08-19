У Харкові гравці побилися під час футбольного матчу

“Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом конфлікту в парку Харкова. В ході моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили відео, на якому відбувається бійка між гравцями під час футбольного матчу. 19 серпня 2020 року слідчим Шевченківського відділу поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.296 (хуліганство) ККУ”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі досудове розслідування триває, встановлюються всі причетні до конфлікту особи та обставини події.

Нагадаємо, у Маріуполі поліція розслідує факт хуліганських дій біля зупинки громадського транспорту — група осіб у масках побила місцевих мешканців.