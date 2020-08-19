В Харькове игроки подрались во время футбольного матча

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85255 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102294 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127297 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107666 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127719 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101345 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102150 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104063 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Харькове игроки подрались во время футбольного матча

В Харькове игроки подрались во время футбольного матча

Киев  •  УНН

 • 16932 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту драки футболистов во время матча. Сейчас продолжается досудебное расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"Полицейские открыли уголовное производство по факту конфликта в парке Харькова. В ходе мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили видео, на котором происходит драка между игроками во время футбольного матча. 19 августа 2020 следователем Шевченковского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.296 (хулиганство) УК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливаются все причастные к конфликту лица и обстоятельства происшествия.

Напомним, в Мариуполе полиция расследует факт хулиганских действий возле остановки общественного транспорта - группа лиц в масках избила местных жителей.

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