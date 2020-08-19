В Харькове игроки подрались во время футбольного матча
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту драки футболистов во время матча. Сейчас продолжается досудебное расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"Полицейские открыли уголовное производство по факту конфликта в парке Харькова. В ходе мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили видео, на котором происходит драка между игроками во время футбольного матча. 19 августа 2020 следователем Шевченковского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.296 (хулиганство) УК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливаются все причастные к конфликту лица и обстоятельства происшествия.
Напомним, в Мариуполе полиция расследует факт хулиганских действий возле остановки общественного транспорта - группа лиц в масках избила местных жителей.