У Маріуполі група осіб у медичних масках побила людей на зупинці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Маріуполі поліція розслідує факт хуліганських дій біля зупинки громадського транспорту – група осіб у масках побила місцевих мешканців. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.
“Вчора, 15 серпня, о 17:00 до Центрального відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу зупинки громадського транспорту відбувається масова бійка”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що група осіб, у медичних масках спричинили тілесні ушкодження місцевим мешканцям, які стояли поблизу зупинки, після чого втекли з місця злочину. Наразі правоохоронці опитують свідків події та встановлюють усі обставини правопорушення.
“Особи причетні до скоєння злочину встановлюються. З місця події вилучено речові докази, призначено ряд експертиз. Факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередніми ознаками ч. 4 ст. 296 ККУ „Хуліганство“. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство у справі триває”, — додали у поліції.
Нагадаємо, у столиці засудили чоловіка за розбійний напад на станції “Київ — Пасажирський” до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.