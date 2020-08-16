В Мариуполе группа лиц в медицинских масках избила людей на остановке

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85987 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102401 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127487 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107747 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127867 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101369 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102168 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Мариуполе группа лиц в медицинских масках избила людей на остановке

В Мариуполе группа лиц в медицинских масках избила людей на остановке

Киев  •  УНН

 • 20203 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Мариуполе полиция расследует факт хулиганских действий возле остановки общественного транспорта - группа лиц в масках избила местных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

"Вчера, 15 августа, в 17:00 в Центральный отдел полиции поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта происходит массовая драка", - говорится в сообщении.

Установлено, что группа лиц, в медицинских масках нанесла телесные повреждения местным жителям, которые стояли возле остановки, после чего скрылись с места преступления. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей происшествия и устанавливают все обстоятельства правонарушения.

"Лица причастные к совершению преступления устанавливаются. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз. Факт внесены в единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам ч. 4 ст. 296 УК "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде от трех до семи лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается", - добавили в полиции.

Напомним, в столице осудили мужчину за разбойное нападение на станции "Киев - Пассажирский" до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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