В Мариуполе группа лиц в медицинских масках избила людей на остановке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Мариуполе полиция расследует факт хулиганских действий возле остановки общественного транспорта - группа лиц в масках избила местных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
"Вчера, 15 августа, в 17:00 в Центральный отдел полиции поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта происходит массовая драка", - говорится в сообщении.
Установлено, что группа лиц, в медицинских масках нанесла телесные повреждения местным жителям, которые стояли возле остановки, после чего скрылись с места преступления. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей происшествия и устанавливают все обстоятельства правонарушения.
"Лица причастные к совершению преступления устанавливаются. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз. Факт внесены в единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам ч. 4 ст. 296 УК "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде от трех до семи лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается", - добавили в полиции.
Напомним, в столице осудили мужчину за разбойное нападение на станции "Киев - Пассажирский" до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.