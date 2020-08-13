У Києві за розбій на залізничному вокзалі засуджено рецидивіста
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У столиці засудили чоловіка за розбійний напад на станції "Київ – Пасажирський" до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає УНН.
"Солом’янським районним судом міста Києва оголошено обвинувальний вирок 44-річному громадянину за напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із застосуванням насильства, що є небезпечним для здоров’я (ч. 2 ст. 187 КК України)", – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, обвинувачений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Чоловіка засудили за розбійний напад на працівника кіоску, якого він поранив ножем в обличчя.
"Поранений чоловік чинив супротив та не дав розбійнику заволодіти коштами з каси. Тоді, нападник схопив мобільний телефон потерпілого та втік з місця вчинення злочину. У судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні злочину визнав частково", – повідомили в прокуратурі.
У відомстві додали, що засуджений наразі перебуває під вартою.
Нагадаємо, у столиці суд визнав 52-річного киянина винним у вбивстві своєї 16-річної доньки, його засудили до 13 років позбавлення волі.