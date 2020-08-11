Киянина засудили до 13 років за вбивство власної доньки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Суд визнав 52-річного киянина винним у вбивстві своєї 16-річної доньки, його засудили до 13 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
За даними слідства, злочин стався у вересні 2019 року в одній із квартир по вулиці Попова в Оболонському районі столиці. Донька зробила зауваження батьку, який повернувся додому у нетверезому стані. Виник конфлікт, під час якого чоловік завдав дівчинці декілька ударів в область голови, а потім зв’язав та задушив. Дівчина померла на місці, зазначили у прокуратурі.
Як вказано, у ході судового розгляду обвинувачений себе винним у вчиненні злочину не визнав.
"Вироком Святошинського районного суду м. Києва зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та засуджено до 13 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Донецькій області чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі за те, що він вбив жінку, яка без нього випила пляшку горілки.