Киевлянина приговорили к 13 годам за убийство собственной дочери

По данным следствия, преступление произошло в сентябре 2019 года в одной из квартир по улице Попова в Оболонском районе столицы. Дочь сделала замечание отцу, который вернулся домой в нетрезвом состоянии. Возник конфликт, во время которого мужчина нанес девочке несколько ударов в область головы, а затем связал и задушил. Девушка скончалась на месте, отметили в прокуратуре.

Как указано, в ходе судебного разбирательства обвиняемый себя виновным в совершении преступления не признал.

"Приговором Святошинского районного суда г. Киева злоумышленник признан виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и приговорен к 13 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области мужчину осудили к 7 годам лишения свободы за то, что он убил женщину, которая без него выпила бутылку водки.