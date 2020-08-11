Киевлянина приговорили к 13 годам за убийство собственной дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Суд признал 52-летнего киевлянина виновным в убийстве своей 16-летней дочери, его приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
По данным следствия, преступление произошло в сентябре 2019 года в одной из квартир по улице Попова в Оболонском районе столицы. Дочь сделала замечание отцу, который вернулся домой в нетрезвом состоянии. Возник конфликт, во время которого мужчина нанес девочке несколько ударов в область головы, а затем связал и задушил. Девушка скончалась на месте, отметили в прокуратуре.
Как указано, в ходе судебного разбирательства обвиняемый себя виновным в совершении преступления не признал.
"Приговором Святошинского районного суда г. Киева злоумышленник признан виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и приговорен к 13 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, в Донецкой области мужчину осудили к 7 годам лишения свободы за то, что он убил женщину, которая без него выпила бутылку водки.