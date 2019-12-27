У Києві судитимуть чоловіка, який підозрюється у вбивстві 16-річної доньки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно 52-річного киянина, який обвинувачується в умисному вбивстві неповнолітньої доньки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у місті Києві.
Так, інцидент стався 21 вересня в одній із квартир по вул. Попова в Оболонському районі столиці.
“Повернувшись додому у нетверезому стані, чоловік отримав від своєї доньки зауваження. У ході виниклого конфлікту батько наніс дівчинці декілька ударів в область голови, після чого зв’язав та задушив. Дівчина померла на місці”, — сказано у повідомленні.
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За результатом розслідування обвинувальний акт відносно зловмисника за ч. 1 ст. 115 КК України скеровано до Оболонського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
За вчинений злочин йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.
Підозрюваний наразі перебуває під вартою.
Нагадаємо, столичний суд визнав винним 57-річного мешканця Рівненщини за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини.