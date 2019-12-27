В Киеве будут судить мужчину, который подозревается в убийстве 16-летней дочери

Так, инцидент произошел 21 сентября в одной из квартир по ул. Попова в Оболонском районе столицы.

"Вернувшись домой в нетрезвом состоянии, мужчина получил от своей дочери замечание. В ходе возникшего конфликта отец нанес девочке несколько ударов в область головы после чего связал и задушил. Девушка умерла на месте", - говорится в сообщении.

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По результатам расследования обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч. 1 ст. 115 УК Украины направлено в Оболонский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемый сейчас находится под стражей.

Напомним, столичный суд признал виновным 57-летнего жителя Ровенской области по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего ребенка.