На Донеччині до 7 років засудили чоловіка через вбивство жінки за пляшку горілки

"За принципової позиції Маріупольської місцевої прокуратури №2 Орджонікідзевським районним судом

м. Маріуполя ухвалено вирок чоловіку за ч. 2 ст. 121 ККУ, а саме у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень жінці, від яких настала її смерть", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 12 березня 2020 року між раніше неодноразово судимим чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт через те, що жінка потайки випила пляшку горілки. У ході сварки зловмисник наніс їй удари руками і ногами по усьому тілу та пішов відпочивати.

"Прокинувшись наступного дня, злочинець побачив, що співмешканка померла. Причиною смерті стали множинні переломи ребер, які спричинили пошкодження легенів. Під час розгляду справи обвинувачений вину визнав у повному обсязі та був засуджений до 7 років позбавлення волі", - додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН раніше, на Донеччині померла жінка, яку напередодні під час розпивання алкогольних напоїв побив чоловік.