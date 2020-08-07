В Донецкой области до 7 лет осудили мужчину за убийство женщины из-за бутылки водки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Донецкой области мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за то, что он убил женщину, которая без него выпила бутылку водки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"При принципиальной позиции Мариупольской местной прокуратуры №2 Орджоникидзевским районным судом
г. Мариуполя вынесен приговор мужчине по ч. 2 ст. 121 УК, а именно в причинении тяжких телесных повреждений женщине, от которых наступила ее смерть", - говорится в сообщении.
Установлено, что 12 марта 2020 года между ранее неоднократно судимым мужчиной и его сожительницей возник конфликт из-за того, что женщина тайком выпила бутылку водки. В ходе ссоры злоумышленник нанес ей удары руками и ногами по всему телу и пошел отдыхать.
"Проснувшись на следующий день, преступник увидел, что сожительница умерла. Причиной смерти стали множественные переломы ребер, которые повлекли повреждение легких. При рассмотрении дела обвиняемый вину признал в полном объеме и был приговорен к 7 годам лишения свободы", - добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН ранее, в Донецкой области умерла женщина, которую накануне во время распития алкогольных напитков избил муж.