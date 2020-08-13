В Киеве за разбой на железнодорожном вокзале осужден рецидивист
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В столице осудили мужчину за разбойное нападение на станции "Киев - Пассажирский" к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
“Соломенским районным судом города Киева объявлен обвинительный приговор 44-летнему гражданину за нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с применением насилия, опасного для здоровья (ч. 2 ст. 187 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчину осудили за разбойное нападение на работника киоска, которому он поранил ножом лицо.
“Раненый мужчина оказал сопротивление и не дал разбойнику завладеть средствами из кассы. Тогда нападающий схватил мобильный телефон потерпевшего и скрылся с места совершения преступления. На судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении преступления признал частично”, — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что осужденный сейчас находится под стражей.
Напомним, в столице суд признал 52-летнего киевлянина виновным в убийстве своей 16-летней дочери, его приговорили к 13 годам лишения свободы.