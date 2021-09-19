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Матч "Динамо" - "Александрия": болельщики столичного клуба устроили жесткую драку, фото и видео отправили полиции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Киеве во время футбольного матча "Динамо" - "Александрия" на трибунах между фанами и болельщиками произошло столкновение. Столичный клуб сделал заявление и заверил, что фото и видео столкновений уже направили правоохранителям. Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Динамо", передает УНН.

Цитата

“... клуб выяснил, что во время проведения матча около 19.45 организованная многочисленная группа лиц, находившихся в фанатском секторе № 41 ”Динамо“, зажгла пиротехнические средства. Болельщики соседнего сектора сделали им правомерные устные замечания о том, что такие их действия наносят вред и создают дискомфорт детям и другим зрителям в секторе № 37. В ответ на такую просьбу имела место агрессивная, неадекватная реакция со стороны представителей фанатской группировки. Она проявилась в совершении физического насилия над некоторыми зрителями, их избиении группой лиц на глазах у многочисленной аудитории матча, в т.ч. телезрителей”, — говорится в сообщении.

Детали

Лишь после вмешательства полиции это правонарушение было прекращено. Отдельные лица идентифицированы и задержаны для составления процессуальных документов.

В “Динамо” сообщили, что указанные хулиганские действия нарушителей Закона четко зафиксированы техническими средствами служб арены, все фото и видеоматериалы направлены руководством ГП НСК “Олимпийский” в ГУНП в Киеве для решения вопроса о возбуждении уголовного производства по ст. 296 УК Украины.

“Надеемся, что органы правопорядка дадут надлежащую правовую оценку агрессивным действиям виновных лиц и привлекут их к уголовной ответственности за совершение преступления.

ФК „Динамо“ четко указывает свою непреклонную позицию о недопустимости любых проявлений насилия на стадионе и неотвратимости наказания нарушителей закона. Со своей стороны мы гарантируем всестороннее содействие органам следствия при расследовании уголовного производства”, - говорится в заявлении.

Напомним

В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту драки футболистов во время матча.

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