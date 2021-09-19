Матч "Динамо" - "Александрия": болельщики столичного клуба устроили жесткую драку, фото и видео отправили полиции

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Киеве во время футбольного матча "Динамо" - "Александрия" на трибунах между фанами и болельщиками произошло столкновение. Столичный клуб сделал заявление и заверил, что фото и видео столкновений уже направили правоохранителям. Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Динамо", передает УНН.