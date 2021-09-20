Бійка за участі фанатів на матчі "Динамо" - "Олександрія": поліція відкрила справу

Деталі

Під час футбольного матчу правоохоронці отримали інформацію, що на одному з секторів між вболівальниками відбулася бійка. Згодом до поліції надійшли заяви від потерпілих.

Попередньо встановлено, що один із глядачів зробив зауваження іншим щодо припинення використання файєрів. У відповідь на зауваження молодики перелізли через паркан до іншого сектору та влаштували бійку.

Як тільки охоронці стадіону, до функцій яких входить реагування на протиправні дії глядачів безпосередньо на трибунах, повідомили поліцейським про інцидент, спецпризначенці одразу прибули до сектору. Наразі із заявами про тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості до Печерського управління поліції звернулися четверо осіб.

“Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Зусилля працівників поліції спрямовані на встановлення та притягнення усіх причетних до відповідальності”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Києві, 18 вересня, під час футбольного матчу “Динамо” — “Олександрія” на трибунах між фанами та уболівальниками сталася сутичка.