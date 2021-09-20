Драка с участием фанатов на матче "Динамо" - "Александрия": полиция открыла дело
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Киеве полиция начала уголовное производство по факту драки с участием фанатов на НСК "Олимпийский" во время матча "Динамо" - "Александрия". Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.
Детали
Во время футбольного матча правоохранители получили информацию, что на одном из секторов между болельщиками произошла драка. Впоследствии в полицию поступили заявления от потерпевших.
Предварительно установлено, что один из зрителей сделал замечание другим о прекращении использования файеров. В ответ на замечание молодые перелезли через забор к другому сектору и устроили драку.
Как только охранники стадиона, в функции которых входит реагирование на противоправные действия зрителей непосредственно на трибунах, сообщили полицейским о случившемся, спецназ сразу прибыл к сектору. Сейчас с заявлениями о телесных повреждениях различной степени тяжести в Печерское управления полиции обратились четыре человека.
“Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Усилия сотрудников полиции направленные на установление и привлечение всех причастных к ответственности”, — говорится в сообщении.
Напомним
В Киеве, 18 сентября, во время футбольного матча “Динамо” — “Александрия” на трибунах между фанами и болельщиками произошла стычка.